Новини Харкова – головне за 25 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:33

Знову військові РФ провели місії з інфільтрації біля прикордонного села Артільне Куп’янського району та в самому Куп’янську – ISW

Як інформує американський Інститут вивчення війни, геолоковані кадри за 23 та 24 липня фіксують, як українські військові завдають ударів по російському особовому складу на північний захід від Артільного (напрямок Великого Бурлука) після спроби проникнення супротивника.

Аналогічна ситуація зафіксована і в Куп’янську. Відеозаписи від 23 липня свідчать про те, що Сили оборони атакували будівлю у місті, де засіли російські військові після чергової спроби проникнення.

У Міноборони РФ заявили про нібито захоплення селищ Захарівка (на південний схід від Вовчанська) та Івашкине (на північний схід від Великого Бурлука). ISW цій інформації оцінку не давав.

08:05

Вранці росіяни обстріляли Харківський район

Гучні вибухи, які чули мешканці Малоданилівської громади, пов’язані з російськими ударами по території сусідньої громади. Унаслідок обстрілів частина населених пунктів тимчасово залишилася без електропостачання, повідомив Олександр Гололобов.

07:51

Двічі протягом ночі оголошували повітряну тривогу у Харкові

Перша тривала з 00:47 до 02:51 через загрозу БпЛА невизначеного типу, друга — з 02:53 до 05:40, через “шахеди”.



О 00:23, 03:02 та 04:07 Повітряні сили ЗСУ інформували про безпілотники на Харківщині, о 00:48, 01:20, 01:51 та 02:33 – в напрямку Харкова. А о 03:37 та 04:03 попередили про пуск КАБів на регіон.



Про “прильоти” по Харкову ані начальник ХОВА Олег Синєгубов, ані мер Ігор Терехов не інформували.



За даними Повітряних сил, вночі росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 157 ударними БпЛА “Шахед” (в т.ч. реактивними), “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Станом на 07:30, одну з ракет збили, а друга не досягла цілі, також приземлили 127 безпілотників.