Прикривався амнезією: мешканця Харківщини відправили до в’язниці на 12 років

52-річного мешканця Лозової, який організував підпільну нарколабораторію та налагодив масштабний бізнес із виготовлення й збуту психотропних речовин, засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Восени 2022 року чоловік залучив до групи двох знайомих із досвідом у цій сфері. Через пошту спільники замовляли таблетки з псевдоефедрином, а також хімічні компоненти — лабораторний йод та червоний фосфор. Частину пігулок продавали «з рук у руки», а з решти у квартирі одного із фігурантів виготовляли метамфетамін, відомий як «вінт», повідомляють в обласній прокуратурі.

Замовлення приймали телефоном. Щоби забрати товар, покупці стукали у двері квартири за допомогою умовної комбінації. Гроші виводили через банківські картки та ділили між собою.

Таку діяльність припинили у червні 2023 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість таблеток із псевдоефедрином, готовий метамфетамін, спеціальний посуд та хімічні реактиви.

У суді обвинувачений провину не визнав. Він переконував, що нібито лише видурював гроші в одного зі спільників, обіцяючи «дах» від правоохоронців, і просив перекваліфікувати дії на шахрайство. Затриманий також заявляв, що через черепно-мозкову травму має проблеми з пам’яттю, а відсутність у нього чорнових записів вважає доказом своєї невинуватості.

Попри це, суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 ККУ. Його засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Спільники раніше отримали по 9 років позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, справу водія, який увечері 20 травня збив на смерть у Харкові 18-річного хлопця та тяжко травмував 17-річну дівчину, передали до суду. Попередньо встановлено, що чоловік рухався зі швидкістю понад 150 км/год.