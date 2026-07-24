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Дрони полюють на авто в Харкові, удар по швидкій у Золочеві: підсумки 24 липня

Події 23:00   24.07.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Дрони полюють на авто в Харкові, удар по швидкій у Золочеві: підсумки 24 липня

У Харкові та Золочеві росіяни дронами вдарили по цивільних авто й «швидкій», а в області обстріляли склади та пошту. До суду передали справу водія Audi, який на швидкості 150 км/год збив двох підлітків. З 27 липня повертають електрички Харків – Дергачі, а до 1 вересня в місті відкриють десяту підземну школу. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 24 липня.

Два дрони вдарили сьогодні по цивільних авто в Харкові

Перший “приліт” був у Київському районі близько 14:00. Спершу начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що є поранений — медики проводять реанімацію. Але врятувати постраждалого не вдалося — він помер у «швидкій». Другий дрон ударив по автомобілю також у Київському районі о 17:00 — водій у лікарні.

Напередодні пізно ввечері FPV-дрон атакував машину екстреної медичної допомоги у Золочеві

Подробиці “Об’єктиву” розповів начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, “швидка” їхала на виклик. Внаслідок удару дрона травмовано водія та парамедика. У тій же Золочівській громаді вранці підірвався на вибухівці автомобіль «Нива». Поранення отримав керівник місцевого сільськогосподарського підприємства, постраждали два сільгоспвиробники. Інцидент стався біля села Березівка.

Протягом доби окупанти обстрілювали на Харківщині склади та поштові відділення

Велика пожежа сталася після «прильоту» по складських приміщеннях у Дергачах уночі. КАБи влучили в депо та відділення «Нової пошти» в Ізюмі, повідомила пресслужба компанії. Удень по Ізюму прилетіла «бандероль». МВА інформувала про пошкодження будівлі “Укрпошти”. В усіх випадках минулося без постраждалих.

До суду передали справу водія Audi, який на швидкості 150 км/год збив двох підлітків у Харкові

ДТП сталася 20 травня. Тоді загинув 18-річний юнак, 17-річна дівчина отримала тяжкі травми. в обласній прокуратурі повідомили – водій у СІЗО щиро кається. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

Електрички Харків – Дергачі повернуться на маршрут із понеділка, 27 липня

За даними начальника Малоданилівської громади Олександра Гололобова, курсуватиме дизель-поїзд. До 31 липня графік буде скороченим, порівняно зі звичайним. Зранку поїзди вирушатимуть тільки з Дергачів у Харків. Ввечері – будуть по два рейси в обох напрямках.

Десяту підземну школу відкриють у Харкові до 1 вересня

Мер Ігор Терехов заявив, що укриття для навчання користуються шаленим попитом. Нова школа зможе прийняти 1200 учнів у дві зміни.

Дощові вихідні прогнозують на Харківщині

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, короткочасні дощі будуть удень і в суботу, й у неділю. Також місцями очікують грози та пориви вітру. Жара не настане – повітря прогріється максимум до 28 градусів.  

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Захист від FPV-дронів: «швидкі» Харківщини отримали ще 20 систем РЕБ (фото)

«Буде дуже важка зима»: Терехов розповів, як її переживатимуть

Масштабне сміттєзвалище виявили у Харкові: збитки – 86 млн грн, кого підозрюють

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 24 липня.".