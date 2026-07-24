Дрони полюють на авто в Харкові, удар по швидкій у Золочеві: підсумки 24 липня

У Харкові та Золочеві росіяни дронами вдарили по цивільних авто й «швидкій», а в області обстріляли склади та пошту. До суду передали справу водія Audi, який на швидкості 150 км/год збив двох підлітків. З 27 липня повертають електрички Харків – Дергачі, а до 1 вересня в місті відкриють десяту підземну школу. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 24 липня.

Перший “приліт” був у Київському районі близько 14:00. Спершу начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що є поранений — медики проводять реанімацію. Але врятувати постраждалого не вдалося — він помер у «швидкій». Другий дрон ударив по автомобілю також у Київському районі о 17:00 — водій у лікарні.

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Подробиці “Об’єктиву” розповів начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, “швидка” їхала на виклик. Внаслідок удару дрона травмовано водія та парамедика. У тій же Золочівській громаді вранці підірвався на вибухівці автомобіль «Нива». Поранення отримав керівник місцевого сільськогосподарського підприємства, постраждали два сільгоспвиробники. Інцидент стався біля села Березівка.

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Велика пожежа сталася після «прильоту» по складських приміщеннях у Дергачах уночі. КАБи влучили в депо та відділення «Нової пошти» в Ізюмі, повідомила пресслужба компанії. Удень по Ізюму прилетіла «бандероль». МВА інформувала про пошкодження будівлі “Укрпошти”. В усіх випадках минулося без постраждалих.

ДТП сталася 20 травня. Тоді загинув 18-річний юнак, 17-річна дівчина отримала тяжкі травми. в обласній прокуратурі повідомили – водій у СІЗО щиро кається. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

За даними начальника Малоданилівської громади Олександра Гололобова, курсуватиме дизель-поїзд. До 31 липня графік буде скороченим, порівняно зі звичайним. Зранку поїзди вирушатимуть тільки з Дергачів у Харків. Ввечері – будуть по два рейси в обох напрямках.

Мер Ігор Терехов заявив, що укриття для навчання користуються шаленим попитом. Нова школа зможе прийняти 1200 учнів у дві зміни.

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, короткочасні дощі будуть удень і в суботу, й у неділю. Також місцями очікують грози та пориви вітру. Жара не настане – повітря прогріється максимум до 28 градусів.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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