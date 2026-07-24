КАБи атакували Нову пошту в Ізюмі: посилки обіцяють компенсувати (фото)

Вночі 24 липня ворожі КАБи поцілили у депо та відділення №6 Нової пошти в Ізюмі, повідомили у пресслужбі компанії. Внаслідок удару співробітники не постраждали.

“Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом. Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки”, – кажуть у компанії.

У Новій пошті зазначили, що залучили резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.

Нагадаємо, у ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що вночі під прицілом окупантів опинився логістичний об’єкт поштового оператора у місті Ізюм. Внаслідок влучання КАБів виникла пожежа площею 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення, яку оперативно ліквідували рятувальники.