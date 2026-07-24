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КАБы атаковали Новую почту в Изюме: посылки обещают компенсировать (фото)

Происшествия 12:05   24.07.2026
Виктория Яковенко
КАБы атаковали Новую почту в Изюме: посылки обещают компенсировать (фото) Фото: Новая почта

Ночью 24 июля вражеские КАБы попали в депо и отделение №6 Новой почты в Изюме, сообщили в пресс-службе компании. В результате удара сотрудники не пострадали.

«Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена ​​в ближайшее время. Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки», — говорят в компании.

В Новой почте отметили, что задействовали резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке.

удар по НП в Изюме
Фото: Новая почта

Напомним, в ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что ночью под прицелом оккупантов оказался логистический объект почтового оператора в городе Изюм. В результате попадания КАБов возник пожар площадью 700 квадратных метров в помещении грузового отделения, который оперативно ликвидировали спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 24 июля вражеские КАБы попали в депо и отделение №6 Новой почты в Изюме, сообщили в пресс-службе компании. В результате удара сотрудники не пострадали.".