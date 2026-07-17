Сегодня 17 июля 2026: какой праздник и день в истории

17 июля в Украине – День этнографа. В этот день в 1429 году короновали короля Франции Карла VII Победителя. В 1453-м французы разбили англичан в последней масштабной битве Столетней войны – при Кастийоне. В 1890-м родился начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. В 1917-м на фоне Первой мировой войны британская королевская семья отказалась от немецкой фамилии и стала Виндзорами. В 1918-м расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. В 1945-м началась Потсдамская конференция. В 1997-м Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. В 2014-м российские террористы с украинской территории сбили рейсовый пассажирский самолет «Boeing 777» Malaysia Airlines.

Праздники и памятные даты 17 июля

17 июля в Украине – День этнографа.

В мире – Всемирный день международного уголовного правосудия.

Также сегодня: День татуировки, Всемирный день эмодзи, День дарения подарков, День желтой свиньи, День рождения Диснейленда.

17 июля в истории

17 июля 1429 года короновали короля Франции Карла VII Победителя. Подробнее.

17 июля 1453 года французы разбили англичан в битве при Кастийоне. Она стала последним значительным сражением в Столетней войне, продолжавшейся с 1337 года. Подробнее.

17 июля 1890 года родился украинский военный, начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. Подробнее.

17 июля 1917 года в Великобритании на фоне Первой мировой войны решили изъять из титулов все немецкие имена. С этого момента правящая династия Великобритании начала носить фамилию Виндзор – по названию Виндзорского замка. До этого династия называлась Саксен-Кобург-Готской. Обращение по изменению фамилии опубликовал король Георг V.

17 июля 1918 года большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Подробнее.

17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция руководителей трех государств – победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Подробнее.

17 июля 1955 года открылся первый Диснейленд. Подробнее.

17 июля 1997 года Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. Подробнее.

17 июля 2014 года российские террористы из ЗРК «Бук» с временно оккупированной территории Украины (в районе Тореза Донецкой области) сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 компании «Malaysia Airlines». Погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж. Подробнее.

Церковный праздник 17 июля

17 июля чтят память великомученицы Марины (Маргариты). Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет град, а остаток лета станет непогожим.

Если много уродило лесных ягод, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя свататься и жениться.

Нельзя выходить на улицу во время грозы.