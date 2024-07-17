Сегодня 17 июля: какой праздник и день в истории

17 июля 2014 года российские террористы с украинской территории сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 «Malaysia Airlines». В этот день в 1997-м Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. В 1918-м расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. В 1917-м на фоне Первой мировой войны британская королевская семья отказалась от немецкой фамилии и стала Виндзорами. В 1890-м родился начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. В 1453-м французы разбили англичан в последней масштабной битве Столетней войны – при Кастийоне. В 1429-м короновали короля Франции Карла VII Победителя.

Праздники и памятные даты 17 июля

17 июля в Украине – День этнографа.

В мире – Всемирный день международного уголовного правосудия.

Также отмечают: День дарения подарков, Всемирный день эмодзи, День желтой свиньи, День рождения Диснейленда.

17 июля в истории

17 июля 1429 года короновали короля Франции Карла VII Победителя. Подробнее.

17 июля 1453 года французы разбили англичан в битве при Кастийоне. Она стала последним значительным сражением в Столетней войне, продолжавшейся с 1337 года. После этого сражения французы в итоге завладели городом Бордо. Битва знаменита еще и тем, что стала первой в европейской истории, где результат определился не в рукопашной, а благодаря работе артиллерии.

Предыстория боя такова. 29 июня 1451 года армия Франции вынудила капитулировать английский гарнизон центра Гаскони – города Бордо. Однако местные жители и знать считали себя английскими подданными и не хотели переходить под власть Франции. Так что они обратились к английскому королю Генриху VI с просьбами освободить их от французов. Король отправил на континент трехтысячный отряд под командованием опытного военачальника Джона Толбота. Ему даже не пришлось захватывать Бордо, местные сами выбили небольшой французский гарнизон и открыли ворота города англичанам. Однако французский король Карл VII не собирался соглашаться на такое развитие событий. В течение зимы он аккумулировал войска и весной отправил в бой против извечного противника.

Армия Франции, собранная со всей страны, значительно численно превосходила английский отряд в Бордо. Кроме того, опытный английский командующий попал в ловушку. Передовые отряды французов осадили пригород Бордо – городок Кастийон-ла-Батай. Толбот с войском вышел на помощь. Тогда французский командующий решил на скорую руку создать здесь лагерь, окружив его рвом и частоколом. За этими укреплениями разместили арбалетчиков, стрелком и 300 пушек. 17 июля границ этого лагеря достиг передовой отряд англичан во главе с самим Толботом. Он получил ложную информацию, что французы начали отступление (хотя на самом деле эвакуировали гражданских). Считая, что представился отличный шанс изгнать противника, командующий с относительно небольшими силами двинулся на французский лагерь. Однако оттуда началась настоящая канонада: стреляли и стрелки, и арбалетчики, и артиллерия. Толбот, впрочем, не остановил войско – он дал команду прорываться в лагерь, хотя сам участия в этом коллективном самоубийстве не принял. Абсолютное большинство участвовавших в штурме погибли. Так что когда подошли английские подкрепления, их сил оказалось недостаточно, чтобы переломить ход событий в свою пользу. Англичане бросились спасаться бегством.

Во время этих событий под Толботом подстрелили коня, командующий провел несколько часов на поле боя, приваленный мертвым животным, а впоследствии его обнаружили французы, а, узнав, зарубили топором. Через три месяца после этих событий французская армия взяла Бордо – это и стало завершением Столетней войны.

17 июля 1890 года родился украинский военный, начальник штаба и командующий Армией УНР Василий Тютюнник. Подробнее.

17 июля 1917 года в Великобритании на фоне Первой мировой войны решили изъять из титулов все немецкие имена. С этого момента правящая династия Великобритании начала носить фамилию Виндзор – по названию Виндзорского замка. До этого династия называлась Саксен-Кобург-Готской. Обращение по изменению фамилии опубликовал король Георг V.

17 июля 1918 года большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Подробнее.

17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция руководителей трех государств – победительниц во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Подробнее.

17 июля 1955 года открылся первый Диснейленд. Подробнее.

17 июля 1997 года Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С этого момента украинцы могут апеллировать к европейскому правосудию – Европейскому суду по правам человека. Это разрешено, если все средства национальной правовой защиты исчерпаны. Также, ратифицировав конвенцию, Украина обязалась привести законодательство к международным стандартам.

17 июля 2014 года российские террористы из ЗРК «Бук» с временно оккупированной территории Украины (в районе Тореза Донецкой области) сбили рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17 компании «Malaysia Airlines». Погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж. Подробнее.

Церковный праздник 17 июля

17 июля чтят память великомученицы Марины (Маргариты). Она родилась в Антиохии в семье языческого жреца. Мать Марины рано умерла, и отец отдал ребенка на попечение кормилицы. Она была христианкой и воспитала девочку в своей вере. Узнав о том, что его дочь стала христианкой, отец в негодовании отказался от нее. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана 15-летнюю Марину схватили и бросили в тюрьму. Правитель Олимврий, очарованный красотой девушки, пытался уговорить ее отречься от веры и стать его женой. Но Марина отвергла эти предложения, тогда Олимврий приказал пытать девушку. Ее жестоко избили, прибили гвоздями к доске и трезубцами рвали тело. Сам правитель, не выдержав этого зрелища, закрыл лицо руками. Но мученица оставалась непоколебимой. Ночью к ней явился ангел и исцелил от ран. Тогда мученицу привязали к дереву и жгли огнем. А потом попытались утопить в огромной бочке. Но случилось чудо: когда ее погружали в воду, внезапно засиял свет и белоснежная голубка опустилась с неба, неся в клюве золотой венец. Узы, наложенные на святую Марину, сами спали. Она вышла из воды безо всякого следа ожогов. Многие из присутствовавших после этого поверили в Христа. Это разозлило правителя, и он приказал уничтожать всех христиан. Их в эти дни убили 15 тысяч. А Марину обезглавили.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то будет град, а остаток лета станет непогожим.

Если много уродило лесных ягод, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя свататься и жениться.

Нельзя выходить на улицу во время грозы.