Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)

В Харьковской облпрокуратуре установили: ночью 28 октября россияне выпустили по Основянскому району Харькова реактивный ударный беспилотник типа «Герань-3».

Удар пришелся по гражданскому предприятию – оно загорелось. Огонь также охватил трехэтажку и частный дом.

Пострадали пятеро гражданских, среди них – четырехлетний мальчик. У ребенка диагностировали острую стрессовую реакцию.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, 28 октября россияне выпустили БпЛА по многоэтажке в Основянском районе Харькова около 22:40. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание пришлось в многоквартирный жилой дом и в нем заблокированы люди. 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате «прилета» вражеского дрона в Основянском районе, их госпитализировали, уточнил Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области добавили: в результате попадания загорелись многоквартирный и частный жилые дома, дворовые сооружения и три производственных здания. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.