Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)

У Харківській облпрокуратурі встановили: вночі 28 жовтня росіяни випустили по Основʼянському району Харкова реактивний ударний безпілотник типу «Герань-3».

Удар припав по цивільному підприємству – воно спалахнуло. Вогонь також охопив триповерхівку та приватний будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних, серед них чотирирічний хлопчик. У дитини діагностували гостру стресову реакцію.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни випустили БпЛА по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова близько 22:40. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання прийшлося по багатоквартирному житловому будинку і в ньому заблоковані люди. 32-річна та 65-річна жінки, 56-річний чоловік та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок «прильоту» ворожого дрона в Основ’янському районі, їх госпіталізували, уточнив Олег Синєгубов.

У ГУ ДСНС України в Харківській області додали: внаслідок влучання загорілися багатоквартирний та приватний житлові будинки, дворові споруди та три виробничі будівлі. Загальна площа пожежі становила 2500 квадратних метрів.