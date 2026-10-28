Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
Сьогодні, 28 жовтня, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 15:00-19:30
2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00
4.1 10:00–12:30; 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00
6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00
Список адрес по чергах – тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.