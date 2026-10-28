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Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки

Суспільство 09:55   28.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 28 жовтня, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Світло відключатимуть з 06:00 до 24:00. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 15:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00

4.1 10:00–12:30; 19:30-23:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00

6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00

Список адрес по чергах – тутДля промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: За добу по Харківській області вдарили КАБи, БпЛА та РСЗВ – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 09:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 28 жовтня, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківсобленерго”.".