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Сьогодні 21 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   21.10.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 21 жовтня 2026: яке свято та день в історії

21 жовтня 1520 року Фернан Магеллан відкрив протоку між Атлантичним і Тихим океанами. У 1672-му народився гетьман Пилип Орлик. У 1879-му Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою. У 1933-му на знак протесту проти Голодомору ОУНівці вбили начальника канцелярії консульства СРСР у Львові. У 1947-му розпочалася операція “Захід” – масова депортація українців до Сибіру. У 2021-му від пострілу з револьвера Алека Болдвіна на знімальному майданчику загинула голлівудська операторка українського походження Галина Гатчінс. У 2023-му росіяни завдали удару по терміналу “Нової пошти” поблизу Коротича, ця атака забрала життя восьми людей.

Свята та пам’ятні дати 21 жовтня

21 жовтня у світі – Всесвітній день йододефіциту.

Третя середа жовтня – це Всесвітній день гідності, Міжнародний день займенників і День “Любіть своє тіло”.

Також сьогодні: День очищення віртуального робочого столу на комп’ютері, Всесвітній день рептилій, День балаканини (або День базіки), Міжнародний день начос.

21 жовтня в історії

21 жовтня 1520 року Фернан Магеллан під час першого й останнього в житті навколосвітнього плавання відкрив протоку між Атлантичним та Тихим океанами. Докладніше.

21 жовтня 1672 року народився гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик. Докладніше.

21 жовтня 1879 року Томас Едісон закінчив роботу над лампочкою розжарювання з вугільною ниткою, яка стала одним із найбільших винаходів XIX століття. Докладніше.

21 жовтня 1933 року ОУНівці у Львові на знак протесту проти Голодомору вбили начальника канцелярії радянського консульства (та чекіста) Олексія Майлова. Докладніше.

Микола Лемік у суді
Убивця Майлова Микола Лемик під час процесу у Львівському окружному суді. Фото: https://uk.wikipedia.org/

21 жовтня 1947 року в СРСР розпочалася операція “Запад” – одна з наймасовіших депортацій населення України до Сибіру та Казахстану. Докладніше.

21 жовтня 1950 року набули чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

21 жовтня 2021 року голлівудська операторка українського походження Галина Гатчінс загинула на знімальному майданчику вестерну “Раст” (в українському перекладі інколи – “Іржа”). Це сталося внаслідок пострілу, який здійснив головний актор і продюсер фільму Алек Болдвін. Куля вилетіла з револьвера, котрий мав бути зарядженим фальш-патронами. При цьому в барабані опинився бойовий, а Болдвін стверджував, що не натискав на спусковий гачок. Поранену в груди Гатчінс вертольотом доставили до найближчої лікарні, але вона невдовзі померла. Також тим самим пострілом був легко поранений режисер Джоел Соуза. Звинувачення в ненавмисному вбивстві висунули Болдвіну, а також офіційній зброярці стрічки Ханні Гутьєрез-Рід. Вони обидва не визнавали себе винними. Справу проти Алека Болдвіна остаточно закрили в грудні 2024 року, коли спеціальна прокурорка відкликала апеляцію на рішення суду про закриття справи. Це не був виправдальний вирок: у липні суддя закрила справу через нерозкриття обвинуваченням доказів захисту.

Галина Хатчінс
Галина Гатчінс. Фото: https://www.instagram.com/halynahutchins/

“Адвокати Болдвіна Люк Нікас та Алекс Спіро заявили, що “сьогоднішнє рішення про відкликання апеляції є остаточним підтвердженням того, що Алек Болдвін та його адвокати говорили з самого початку – це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не скоїв жодного злочину”, – писало агентство Reuters.

На відміну від ветерана Голлівуду Болдвіна, зброярці Ханні Гутьєрез-Рід винесли вирок: її визнали винною в ненавмисному вбивстві за недбале поводження зі зброєю на знімальному майданчику. Вона отримала 18 місяців увʼязнення – це максимальний термін за такий злочин, інформувало Бі-Бі-Сі. У травні 2025 року її звільнили умовно-достроково після приблизно 14 місяців ув’язнення.

21 жовтня 2023 року росіяни завдали удару по терміналу “Нової пошти” поблизу Коротича. Докладніше.

Церковне свято

21 жовтня вшановують пам’ять преподобного Іларіона Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 21 жовтня ясний день – буде швидке похолодання.

Якщо сонце червоне – чекайте на мороз.

Якщо 21 жовтня тепло, то надалі буде відлига.

Що не можна робити 21 жовтня

Не можна підіймати нічого з підлоги та землі – знайдена річ не принесе щастя.

День не підходить для того, щоб вирушати в дальню дорогу.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 жовтня 1520 року Фернан Магеллан відкрив протоку між Атлантичним і Тихим океанами. У 1672-му народився гетьман Пилип Орлик".