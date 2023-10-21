Удар РФ по «Новій пошті» на Харківщині: загинули 6 людей, 14 – у лікарні

Профільні служби працюють на місці удару РФ по терміналу “Нової пошти” в Харківській області та ліквідують наслідки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини”, – зазначив голова ХОВА.

Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові ввечері 21 жовтня близько 22:00. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху. У Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що “Харків чує вибухи”, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував ворожі удари та закликав бути в укриттях.