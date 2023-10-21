У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов

Ввечері 21 жовтня близько 22:00 у Харкові пролунало щонайменше два вибухи.

Повітряну тривогу в регіону оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху. У Повітряних силах ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.

«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – написав мер Харкова Ігор Терехов.