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У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов

Події 22:17   21.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові лунають вибухи. Місто атакують ворожі ракети – Терехов

Ввечері 21 жовтня близько 22:00 у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. 

Повітряну тривогу в регіону оголосили о 22:11, за хвилину до першого вибуху. У Повітряних силах ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 22:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 21 жовтня близько 22:00 у Харкові пролунало щонайменше два вибухи. ".