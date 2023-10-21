В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов
Фото: Вадим Беликов
Вечером 21 октября около 22:00 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения.
«Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 22:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 октября около 22:00 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.".