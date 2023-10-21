В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов

Вечером 21 октября около 22:00 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

«Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.