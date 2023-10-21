Live
  • Сб 21.10.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов

Происшествия 22:17   21.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов Фото: Вадим Беликов

Вечером 21 октября около 22:00 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

«Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: Десять атак россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов
В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов
21.10.2023, 22:17
Взрывы в Харькове: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Взрывы в Харькове: Синегубов призывает находиться в укрытиях
21.10.2023, 22:21
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным
Терехов назвал стоимость проезда в Харькове, когда он вновь станет платным
19.10.2023, 21:52
На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП
На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП
21.10.2023, 14:19
«Ситуация будет усложняться». Имеет ли РФ успехи на Купянщине – военный
«Ситуация будет усложняться». Имеет ли РФ успехи на Купянщине – военный
21.10.2023, 11:41
Вражескую авиабомбу уничтожили на Харьковщине (фото)
Вражескую авиабомбу уничтожили на Харьковщине (фото)
21.10.2023, 21:35

Новости по теме:

11:04
Взрывы могут греметь на Харьковщине. Предупреждение ХОВА
09:30
В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы
22:27
Враг ударил ракетами по Изюмскому району Харьковщины — Мельник
13:02
Взрывы на Белгородщине: СБУ поразила вражеский комплекс ПВО (видео)
09:09
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку

Вы читали новость: «В Харькове раздаются взрывы. Город атакуют вражеские ракеты – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 22:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 октября около 22:00 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.".