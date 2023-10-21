Десять атак россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также села Надежда Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Харьковской области.
На Северском и Слобожанском направлениях из артиллерии и минометов россияне обстреляли около 10 населенных пунктов, в том числе в Харьковской области — Гатище и Бударки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, Купянское, направление, область, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 18:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также села Надежда Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".