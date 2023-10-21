Десять атак россиян отбили ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

На Купянском направлении украинские защитники отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также села Надежда Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Харьковской области.

На Северском и Слобожанском направлениях из артиллерии и минометов россияне обстреляли около 10 населенных пунктов, в том числе в Харьковской области — Гатище и Бударки.