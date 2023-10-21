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Десять атак росіян відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб

Суспільство 18:52   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Десять атак росіян відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, а також села Надія Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка й Піщане Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках з артилерії та мінометів росіяни обстріляли близько 10 населених пунктів, серед них на Харківщині – Гатище та Бударки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 18:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, а також села Надія Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".