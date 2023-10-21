Десять атак росіян відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, а також села Надія Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка й Піщане Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках з артилерії та мінометів росіяни обстріляли близько 10 населених пунктів, серед них на Харківщині – Гатище та Бударки.