Десять атак росіян відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, а також села Надія Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка й Піщане Харківської області.
На Сіверському та Слобожанському напрямках з артилерії та мінометів росіяни обстріляли близько 10 населених пунктів, серед них на Харківщині – Гатище та Бударки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, Купянское, направление, область, Харьковская;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 18:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка на Харківщині, а також села Надія Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".