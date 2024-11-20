«Я стріляти не вмію»: на Куп’янському напрямку взяли в полон двох окупантів
На Куп’янському напрямку прикордонники бригади «Помста» взяли в полон двох окупантів, які вижили після штурму.
Полонені – стрільці 1-ї танкової армії 15-ї окремої мотострілецької бригади, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Один із окупантів розповів, що їм не дають «взагалі нічого», навіть розпізнавальних знаків.
«Їм плювати на нас, як м’ясо кинули. Нас не питають, просто вантажать. Я стріляти не вмію і не знаю, як користуватися автоматом. Що дали – з тим і пішли. Нас назад не пускають, тільки вперед», – сказав окупант.
Ще один росіянин каже, що воює в Україні сім місяців, і ніхто «не розуміє навіщо воюють проти українців».
«Я думаю, що це просто дядя Вовочка захотів забрати собі землі побільше. Через це він кладе у цю землю дуже багато непоганих людей. Хлопці, потрібно завершати цю війну. Я сподіваюсь Україні повернуть її землі», – сказав окупант.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, Купянское, направлення, окупанти, плен, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 10:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники бригади «Помста» взяли в полон двох окупантів, які вижили після штурму.".