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«Постійні спроби атак» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини

Записано 15:25   13.10.2026
Вікторія Яковенко
«Постійні спроби атак» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини Скриншот

Харківщина залишається одним із найактивніших напрямків вздовж кордону з РФ. Окупанти атакують позиції українських прикордонників, сподіваючись, що це полегшить просування піхоти. Ворог несе тут втрати, розповів в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Противник не припиняє спроби просування, не припиняє спроби інфільтрації у межах Вовчанської та Вільхуватської громад. Постійні спроби атак на наші позиції. Велика кількість ударів по позиціях, які утримують прикордонні підрозділи, щоб їх знищити і сподіватися, що піхотним групам буде легше просуватися. Звісно, ворогу відповідаємо, відбиваємо ці атаки, наносимо свої удари, і за допомогою артилерії, і БпЛА. Ворог несе втрати, але, продовжує концентрувати найбільший свій удар саме на цьому відтинку», – сказав Демченко.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина залишається одним із найактивніших напрямків вздовж кордону з РФ.".