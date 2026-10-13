«Постійні спроби атак» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини

Харківщина залишається одним із найактивніших напрямків вздовж кордону з РФ. Окупанти атакують позиції українських прикордонників, сподіваючись, що це полегшить просування піхоти. Ворог несе тут втрати, розповів в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Противник не припиняє спроби просування, не припиняє спроби інфільтрації у межах Вовчанської та Вільхуватської громад. Постійні спроби атак на наші позиції. Велика кількість ударів по позиціях, які утримують прикордонні підрозділи, щоб їх знищити і сподіватися, що піхотним групам буде легше просуватися. Звісно, ворогу відповідаємо, відбиваємо ці атаки, наносимо свої удари, і за допомогою артилерії, і БпЛА. Ворог несе втрати, але, продовжує концентрувати найбільший свій удар саме на цьому відтинку», – сказав Демченко.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»