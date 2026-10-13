«Постоянные попытки атак» — ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины

Харьковщина остается одним из самых активных направлений вдоль границы с РФ. Оккупанты атакуют позиции украинских пограничников, надеясь, что это облегчит продвижение пехоты. Враг несет здесь потери, рассказал в эфире нацмарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко.

«Противник не прекращает попытки продвижения, не прекращает попытки инфильтрации в пределах Волчанской и Ольховатской громад. Постоянные попытки атак на наши позиции. Большое количество ударов по позициям, которые удерживают пограничные подразделения, чтобы их уничтожить и надеяться, что пехотным группам будет легче продвигаться. Конечно, врагу отвечаем, отбиваем эти атаки, наносим свои удары и с помощью артиллерии, и БпЛА. Враг несет потери, но продолжает концентрировать наибольший свой удар именно на этом отрезке», — сказал Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»