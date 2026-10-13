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Удар РФ по группе гражданских в Купянске: людей вели к газопроводу (видео)

Общество 14:05   13.10.2026
Виктория Яковенко
Удар РФ по группе гражданских в Купянске: людей вели к газопроводу (видео) Скриншот

Во 2-м корпусе НГУ «Хартия» опубликовали видео вражеских ударов по гражданским, которых россияне выводили из Купянска.

«В Купянске россияне прикрывались мирными жителями, выводя их в трубу газопровода, и сами же накрыли группу минометным и артиллерийским огнем. Среди людей были женщины и ребенок», – рассказали украинские воины.

Это произошло утром 13 октября. Российские военные вели к газопроводу «Шебелинка – Острогожск» группу гражданских: двух женщин, ребенка и нескольких мужчин. По дороге люди неоднократно попадали под минометный и артиллерийский огонь.

«На видео разведывательных дронов видно, что среди гражданских есть жертвы. Украинские военные огонь не открывали. По характеру разрывов в корпусе установили: обстрел вели с восточного берега Оскола, со стороны оккупантов», — добавили в «Хартии».

Там отметили, что этот обстрел — сознательная провокация, поэтому предупреждают: российские медиа могут использовать кадры с места происшествия, чтобы обвинить Украину в ударе по мирным жителям.

Напомним, как сообщали в Группировке объединенных сил ВСУ, во время очередной «эвакуации» — а на самом деле, насильственной депортации мирного населения из окраин Купянска, ВС РФ нанесли удар по выходящей из города колонне гражданских.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 14:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во 2-м корпусе НГУ «Хартия» опубликовали видео вражеских ударов по гражданским, которых россияне выводили из Купянска.".