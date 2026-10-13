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РФ ударила по колонне гражданских во время «эвакуации» из Купянска – ВСУ

Происшествия 12:14   13.10.2026
Виктория Яковенко
РФ ударила по колонне гражданских во время «эвакуации» из Купянска – ВСУ Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

Российская «эвакуация» из окрестностей Купянска завершилась ударом по гражданским. Атака произошла сегодня, 13 октября.

«Во время очередной «эвакуации» — а по сути, насильственной депортации мирного населения из окраин Купянска, вооруженные силы оккупантов нанесли удар по колонне, которая выходила из города», — сообщает Группировка объединенных сил ВСУ.

Сейчас уточняет количество пострадавших в результате атаки. Украинские защитники констатируют: за последние недели подобные «эвакуации» населения из Купянска враг проводил несколько раз, но раньше он использовал мирных жителей как живой щит для отвода части своих военнослужащих.

«Украинская сторона отслеживала и сообщала обо всех подобных провокациях. Удар непосредственно по мирным жителям – новая страница российских военных преступлений на Купянщине», — подчеркнули в Группировке объединенных сил.

Напомним, в конце сентября во 2-м корпусе НГУ «Хартия» показали видео, на котором россияне покидают Купянщину через газовую трубу. Однако военной формы на оккупантах не было, к тому же с ними шли мирные жители – пожилые люди и дети. Украинские военные объясняли: таким образом, враг, вероятно, пытался обезопасить себя от ударов ВСУ при выходе с позиций.

В Харьковской облпрокуратуре в комментарии «Суспільному» рассказывали, что похищение россиянами гражданских через газопровод в Купянском районе правоохранители расследуют по статье о военных преступлениях.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 12:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская «эвакуация» из окрестностей Купянска завершилась ударом по гражданским. Атака произошла сегодня, 13 октября.".