В понедельник, 30 ноября, с 9:00 до 18:00 будут обесточены потребители части Киевского района Харькова.

Причина – проведение ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго».

Света не будет по таким адресам:

Напомним, в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что сегодня, 27 ноября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света (ГПО). Свет будут отключать из-за сложившейся из-за российских обстрелов сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, объяснили энергетики. Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).