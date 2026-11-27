Первый взрыв утром в Харькове прозвучал около 07:40.

Дополнено в 08:21. Трое людей пострадали утром в Шевченковском районе, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов уточнил: первый удар пришелся по Шевченковскому району. Россияне обстреляли автозаправку. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Вскоре Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. На этот раз прилетело по Киевскому району.

Информации о пострадавших не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, в 07:42 Воздушные силы ВСУ писали о беспилотниках в сторону Харькова. Мониторинговые ТГ-каналы об опасности не предупреждали.

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