Проект изменений в Статут территориальной громады, принятый еще в 2007 году, а также новую редакцию Положения об общественных слушаниях рассмотрели среди прочего на общественных слушаниях в Харькове 26 ноября. В ходе обсуждения дискуссии возникли вокруг порогов голосов для рассмотрения электронных петиций и инициации самих слушаний.

О ключевых изменениях в Статут территориальной громады рассказала директор юридического департамента горсовета Юлия Лябах.

«Статут был принят 4 июля 2007 года, почти 20 лет Статут без изменений. И сейчас, в связи с изменениями законодательства, есть необходимость приведения Статута в соответствие с условиями действующего законодательства и внесения соответствующих изменений, которые касаются как названия Статута, так и названия самой территориальной громады. Есть необходимость приведения в соответствие представительного органа территориальной громады, который сейчас называется Харьковский городской совет Харьковского района Харьковской области. Также — указание в соответствии с условиями действующего законодательства, кто является жителем громады, расширить формы участия жителей громады и привести в соответствие названия территориальных единиц — районов города. Также предусмотреть возможность отчетности как депутатов городского совета, так и городского головы. И есть необходимость принятия новой редакции Положения об общественных слушаниях, поскольку сейчас мы живем в военное время и в условиях ограничений безопасности невозможно пригласить всех желающих на общественные слушания. Есть предложение в смешанном формате принимать участие в общественных слушаниях — как онлайн, так и офлайн», — отметила Лябах.

Она добавила, что проекты документов ранее обнародовали на сайте горсовета, а в дальнейшем их рассмотрят депутаты на сессии.

В ходе обсуждения соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин предложил четко закрепить в статье 34 Статута, что открытые встречи-отчеты мэра должны проходить минимум дважды в год непосредственно в Харькове.

«Потому что это очень размыто, и мы знаем ваши встречи в других городах Украины, и чтобы это не было отчетностью перед харьковчанами, которые проживают в Виннице, во Львове в рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад, которую вы возглавляете. Чтобы это было закреплено — именно эти две встречи на территории Харьковской территориальной громады», — сказал Лисичкин.

Мэр Игорь Терехов в ответ заметил, что проводит встречи ежедневно и еженедельно, в том числе в трудовых коллективах, а предложение зафиксируют в плане реализации, который подпишут после слушаний.

Руководитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат горсовета Дмитрий Булах обратил внимание, что в новой редакции Положения об общественных слушаниях среди обязательных тем нет Стратегического плана развития громады. Юлия Лябах объяснила это нормой закона «О местном самоуправлении в Украине» и отметила, что предложение о его включении могут рассмотреть, если его подадут.

Кроме того, Булах предложил снизить порог голосов для электронных петиций: «В настоящее время в Харькове количество голосов, необходимых для того, чтобы электронная петиция была поддержана, — 5 тысяч голосов. В Одессе — тысяча, в Запорожье — 750, во Львове — 600. Я предлагаю тысячу голосов. Как и в Одессе, мы сопоставимые по размеру города, это адекватно и увеличит участие громады в жизни нашего города».

Также соучредитель ХАЦ предложил уменьшить минимальное количество подписей для инициирования общественных слушаний с 500 до 250.

Терехов поставил на голосование присутствующих на слушаниях предложение оставить порог петиций в 5 тысяч голосов, которое поддержало большинство участников. Также поддержали оставить 500 голосов для инициации общественных слушаний.

«Когда петиция на самом деле важна, она набирает. То есть когда петиция действительно нужна и когда это действительно для людей важно, они голосуют сами. А когда эта петиция набирает тысячу голосов — извините, миллион четыреста жителей города — это просто процесс, она не важна тогда. Это во-первых. И во-вторых, знаете, общественные слушания собирать еще при 250 людях… Давайте проводить общественные слушания, когда это необходимо. Я за, я за диалог. Я хочу, чтобы действительно общество принимало участие в жизни», — сказал Терехов журналистам по итогам мероприятия.

«Статут — это как Конституция для государства. Это Статут для нашего города, для любого города, Статут территориальной громады. Это такие базовые фундаментальные вещи, которые регулируют нашу общую жизнь всех, кто проживает на территории города Харькова. Поэтому, к сожалению, я еще не оставляю надежды создать подобную рабочую группу и внести действительно комплексные изменения — надеюсь, что все же это будет сделано», — отметил после слушаний Булах.

Что предусматривают проекты документов

Название и статус: Статут предлагают переименовать в «Статут Харьковской городской территориальной громады», а громаду — в «Харьковскую городскую территориальную громаду», уточнив в преамбуле статус городского совета и роль документа.

Жители громады: к ним прямо относят граждан Украины с задекларированным или зарегистрированным местом жительства в громаде и ВПЛ с соответствующей справкой об учете (кроме срочников и осужденных к лишению свободы).

Формы участия и районы: детализируются инструменты участия горожан (референдумы, собрания, петиции, обращения, общественные слушания, публичные консультации, общественный бюджет, работа в совещательных и контрольно-наблюдательных органах, общественное оценивание, выступления на заседаниях совета, исполкома и комиссий). Сохраняется деление на девять районов: Индустриальный, Киевский, Немышлянский, Новобаварский, Основянский, Салтовский, Слободской, Холодногорский и Шевченковский.

Сроки, акты и слушания: в статье о сроках «четыре года» заменяют на «пять лет», учитывают закон об административной процедуре, а акты громады и изменения в Статут вступают в силу со дня обнародования (если не указан иной срок для актов).

Новое Положение об общественных слушаниях: обязательные слушания предусмотрены в отношении Статута, программных документов (кроме Стратегического плана развития громады и изменений в него) и бюджета. Голосовать с правом голоса могут дееспособные жители от 14 лет с регистрацией или декларированием на соответствующей территории; другие лица имеют совещательный голос. Обязательно участие профильных депутатов и должностных лиц, в военное время возможны видеоконференция или смешанный формат. Для инициативы жителями нужна группа минимум из 20 человек (избранная в присутствии не менее 50 жителей), уведомление не позднее чем за 46 дней и до 14 дней на сбор подписей (от 500 для громады или от 60 для района). После регистрации инициативы (до трех дней) мэр не позднее чем через пять дней назначает слушания (не позднее 21 дня с регистрации), проект плана реализации предложений готовят в течение 14 дней после мероприятия, а итоги и решения обнародуют.

Как сообщала МГ «Объектив», 26 ноября впервые с 2018 года в Харькове по инициативе горсовета провели общественные слушания. Обсуждали проект городского бюджета на следующий год, а также — программу соцэкономразвития и новый Статут территориальной громады. Слушания созвали по требованию нового Закона о народовластии. Более полутора сотен участников собрались в укрытии в центре города. После докладов чиновников люди имели возможность задать вопросы и внести предложения. Все три документа поддержали. Мэр Игорь Терехов оценил голосование как легитимное и демократическое. Присутствовавший на мероприятии депутат горсовета Дмитрий Булах назвал все событие «плохим спектаклем» и заявил, что на слушания собрали бюджетников. Согласно проекту городского бюджета, проезд в транспорте в Харькове в следующем году останется бесплатным. На работу всего муниципального транспорта из казны города планируют потратить 4 миллиарда гривен. На поддержку Сил обороны выделяют 830 миллионов гривен.