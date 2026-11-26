Российский FPV-дрона попал по маршрутному автобусу в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады сегодня днем, около 15:20. Пострадал один человек, сообщил председатель громады Александр Гололобов.

По его словам, движение автобусов на маршруте пока осуществляется в диспетчерском режиме. Актуальную информацию о движении автобусов можно получать в чате перевозчика.

Напомним, днем 26 ноября Харьков атаковали реактивные «Шахеды» и ракеты. В результате «прилетов» погибла женщина, восемь человек пострадали, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В Киевском и Салтовском районах зафиксировали попадания по жилому сектору. Еще одно попадание зафиксировали на территории одного из харьковских учреждений высшего образования в Киевском районе. Также попадание было в Слободском районе.