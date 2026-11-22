Житель Малоданиловской громады получил взрывные ранения головы и руки, когда собирал дрова, но остался жив, сообщил председатель громады Александр Гололобов.

ЧП произошло в селе Караван. По словам Гололобова, мужчина собирал дрова в лесополосе у дамбы. Когда он поднял ветку, раздался взрыв.

Председатель громады просит местных жителей передвигаться по асфальтированным дорогам и дорожкам, не заходить в лесополосы, заросли, на обочину и незнакомые участки местности. Не поднимать с земли подозрительные предметы, ветки или другие вещи, под которыми могут быть скрыты взрывоопасные предметы.

Напомним, 52-летний мужчина и 48-летняя женщина ранены в результати удара FPV-дрона по мотоциклу в селе Манцовка Великобурлукской громады. Пострадавших госпитализировали в Харьковскую областную клиническую больницу, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.