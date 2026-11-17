Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что ночью и утром 17 ноября зафиксировали как минимум три удара РФ.

По его данным, два взрыва прозвучало утром в южной части Малой Даниловки. Одно из попаданий пришлось по частному дому. Еще один «прилет» был около полуночи – по населенному пункту ударил «Шахед».

Видео: Александр Гололобов/Telegram

«Совсем недоброе утро в Малоданиловской громаде. У нас два попадания именно посреди частных застроек», – сказал Гололобов.

Один человек пострадал, добавил он.

Напомним, ночью 17 ноября Украина пережила очередной массированный обстрел. РФ била по Харькову, Киеву, Черкассам, Днепру, Павлограду и Запорожью. Около полуночи полетели первые ракеты – Воздушные силы ВСУ писали о пусках баллистики. В столице первые «прилеты» пришлись по объектам критической инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко отметил: после атак начались проблемы с тепло- и водоснабжением. Помимо этого, подтвердил городской голова, враг обстрелял Северный и Южный мосты. После чего оккупанты взялись за Харьков. Ракетные удары пришлись по Холодногорскому району. Информацию о пострадавших и разрушениях не сообщали.