Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що вночі та вранці 17 листопада зафіксували як мінімум три удари РФ.

За його даними, два вибухи пролунало вранці у південній частині Малої Данилівки. Одне з влучень прийшлося по приватному будинку. Ще один “приліт” був близько опівночі – по населеному пункту вдарив “шахед”.

Відео: Олександр Гололобов/телеграм

“Зовсім недобрий ранок у Малоданилівській громаді. У нас два влучання саме посеред приватних забудов”, – сказав Гололобов.

Одна людина постраждала, додав він.

Нагадаємо, вночі 17 листопада Україна пережила черговий масований обстріл. РФ била по Харкову, Києву, Черкасах, Дніпру, Павлограду та Запоріжжю. Близько опівночі полетіли перші ракети – Повітряні сили ЗСУ писали про пуски балістики. У столиці перші «прильоти» припали по об’єктах критичної інфраструктури. Мер Віталій Кличко зазначив: після атак почалися проблеми із тепло- та водопостачанням. Крім цього, підтвердив міський голова, ворог обстріляв Північний та Південний мости. Після чого окупанти взялися за Харків. Ракетні удари припали по Холодногірському району. Інформацію про постраждалих та руйнування не повідомляли.