Протягом минулої доби на Харківщині було два зіткнення, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили два штурми росіян біля Охрімівки.

На Куп’янському – ще одна доба пройшла без боїв.

“Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів, 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9018 дронів-камікадзе та здійснили 2284 обстріли населених пунктів і позицій наших військ”, – уточнили в Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі: