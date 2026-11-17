Вночі 17 листопада у Керчі лунали численні вибухи – СОУ атакували Кримський міст. Жителів попросили “довіряти лише офіційним джерелам”. Ті, у свою чергу, повідомили: ЗСУ обстрілюють міст у Керчі, тому проїзд по об’єкту неможливий, а характер пошкоджень – невідомий.

Відео: Exilenova+

Поки Україна страждала від російської балістики, а ворог намагався залишити мешканців без води, тепла та світла – не спали й мешканці окупованої Керчі. Українські БпЛА атакували Кримський міст. Внаслідок чого одразу ж перекрили рух транспорту.

“На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно. Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации“, – написав так званий губернатор Крима Сергій Аксьонов.

Відео: Exilenova+

Вранці стало відомо: Кримський міст суттєво зруйновано.

“Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки”, – написав волонтер та колишній радник Міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його даними, щоб повністю заблокувати рух по мосту – залишилося перебити лише залізничну частину.