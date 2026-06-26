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Два російські судна та засоби ППО уразила СБУ в Керчі

Події 12:29   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Два російські судна та засоби ППО уразила СБУ в Керчі Фото: СБУ

Служба безпеки України завдала успішних ударів по військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, бійці уразили два судна військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони РФ в Керчі.

«Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, воїни «Альфи» СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу «Затока» в тимчасово окупованій Керчі. Також були уражені засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки», – йдеться у повідомленні.

Під час спецоперації українські БпЛА вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловск», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа.

«Волга» та «Вятка» будувалися для міноборони рф. Їхнє призначення — розгортання системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки. Крім того, вони можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об’єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів», – підкреслили в СБУ.

Крім того, безпілотники українських воїнів уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

«Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання», – додали в СБУ.

Нагадаємо, напередодні регіональне управління Сил територіальної оборони “Південь” опублікувало відео із тимчасово окупованої Кінбурнської коси. На кадрах – Державний прапор України, який майорить у цій локації. Підтверджень відходу ЗС РФ з Кінбурнської коси немає, пише група DeepState. Але прапор України зняти нема кому, зауважує оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 12:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба безпеки України завдала успішних ударів по військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму.".