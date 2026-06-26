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Присутність особового складу РФ на полі бою зменшилася – офіцер про Харківщину

Записано 11:57   26.06.2026
Оксана Горун
Присутність особового складу РФ на полі бою зменшилася – офіцер про Харківщину Скриншот

Інтенсивна робота українських FPV не дає військам російських окупантів успішно наступати на Харківщині. Як змінилося поле бою, розповів військовослужбовець бригади “Форпост”.

Можна сказати, що наразі присутність особового складу на полі бою зменшилася. Я говорю про піхоту. Оскільки зросла інтенсивність і радіус ураження FPV-дронів. Тобто 20 км – це вже не лінія розмежування, це, можна сказати, лінія бойового зіткнення. Поле бою змінилося так, що піхоти стало менше”, – констатував у етері нацмарафону    Дмитро Дюкарєв, позивний “Паганель”, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Апекс”, бригади “Форпост”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Дюкарєв зазначив, що на Вовчанському напрямку війська РФ реалізують “план з утилізації своїх радянських бляшанок та особового складу об нашу оборону”.

“Чудово”, – сказали наші FPV-шники та відпрацювали по цілях. Говорять: “Давайте ще”. Тож це під контролем”, – сказав “Паганель”.

При цьому він зазначив: велика кількість військовослужбовців у розпорядженні РФ – це найзначніша складність.

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Вони як і у 2022-му, як і у 2023-му, так і у 2026-му намагаються задавити нас своєю масою. Тобто, їх більше в кількості, вони піхоту не жалкують. Для них (це, можливо, дуже жорстко прозвучить), але для них це м’ясо. М’ясо, якийсь просто розхідник, який вони готові витрачати. От у чому вони точно переважають. У технологічному процесі, у забезпечені, – я б не сказав. Ми йдемо десь у рівень, тим паче, що нас активно підтримує суспільство. Те, що в них не спостерігається, тому що в них усе-таки є якийсь розкол у суспільстві. І в них немає такої консолідації самого суспільства, щоб донатити, збирати на щось. Таке в них не прийнято. Кожен живе своє життя, кожен думає за свою хатку”, – прокоментував захисник України.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 11:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інтенсивна робота українських FPV не дає військам російських окупантів успішно наступати на Харківщині. Як змінилося поле бою, розповів військовослужбовець бригади “Форпост”".