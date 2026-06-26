Присутствие личного состава РФ на поле боя уменьшилось — офицер о Харьковщине

Интенсивная работа украинских FPV не дает войскам российских оккупантов успешно наступать в Харьковской области. Как изменилось поле боя, рассказал военнослужащий бригады «Форпост».

«Можно сказать, что присутствие личного состава на поле боя уменьшилось. Я говорю о пехоте. Поскольку возросла интенсивность и радиус поражения FPV-дронов. То есть 20 км – это уже не линия разграничения, это, можно сказать, линия боевого столкновения. Поле боя изменилось так, что пехоты стало меньше», — констатировал в эфире нацмарафона Дмитрий Дюкарев, позывной «Паганель», офицер роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Апекс», бригады «Форпост».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Дюкарев отметил, что на Волчанском направлении войска РФ реализуют «план по утилизации своих советских жестянок и личного состава о нашу оборону».

«Прекрасно», — сказали наши FPV-шники и отработали по целям. Говорят: «Давайте еще». Так что это под контролем, — сказал «Паганель».

При этом он отметил: большое количество военнослужащих в распоряжении РФ — это самая значительная сложность.

«Они как и в 2022-м, как и в 2023-м, так и в 2026-м пытаются задавить нас своей массой. То есть, их больше в количестве, они пехоту не жалеют. Для них (это может быть очень жестко прозвучит), но для них это мясо. Мясо, какой-то просто расходник, который они готовы тратить. Вот в чем они точно преобладают. В технологическом процессе, в обеспечении, — я бы не сказал. Мы идем где-то вровень, тем более что нас активно поддерживает общество. То, что у них не наблюдается, потому что у них есть некоторый раскол в обществе. И у них нет такой консолидации общества, чтобы донатить, собирать что-то. Такое у них не принято. Каждый живет свою жизнь, каждый думает о своей избушке», — прокомментировал защитник Украины.