Live

Присутствие личного состава РФ на поле боя уменьшилось — офицер о Харьковщине

Записано 11:57   26.06.2026
Оксана Горун
Присутствие личного состава РФ на поле боя уменьшилось — офицер о Харьковщине Скриншот

Интенсивная работа украинских FPV не дает войскам российских оккупантов успешно наступать в Харьковской области. Как изменилось поле боя, рассказал военнослужащий бригады «Форпост».

«Можно сказать, что присутствие личного состава на поле боя уменьшилось. Я говорю о пехоте. Поскольку возросла интенсивность и радиус поражения FPV-дронов. То есть 20 км – это уже не линия разграничения, это, можно сказать, линия боевого столкновения. Поле боя изменилось так, что пехоты стало меньше», — констатировал в эфире нацмарафона Дмитрий Дюкарев, позывной «Паганель», офицер роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Апекс», бригады «Форпост».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Дюкарев отметил, что на Волчанском направлении войска РФ реализуют «план по утилизации своих советских жестянок и личного состава о нашу оборону».

«Прекрасно», — сказали наши FPV-шники и отработали по целям. Говорят: «Давайте еще». Так что это под контролем, — сказал «Паганель».

При этом он отметил: большое количество военнослужащих в распоряжении РФ — это самая значительная сложность.

Читайте также: Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»

«Они как и в 2022-м, как и в 2023-м, так и в 2026-м пытаются задавить нас своей массой. То есть, их больше в количестве, они пехоту не жалеют. Для них (это может быть очень жестко прозвучит), но для них это мясо. Мясо, какой-то просто расходник, который они готовы тратить. Вот в чем они точно преобладают. В технологическом процессе, в обеспечении, — я бы не сказал. Мы идем где-то вровень, тем более что нас активно поддерживает общество. То, что у них не наблюдается, потому что у них есть некоторый раскол в обществе. И у них нет такой консолидации общества, чтобы донатить, собирать что-то. Такое у них не принято. Каждый живет свою жизнь, каждый думает о своей избушке», — прокомментировал защитник Украины.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
26.06.2026, 17:14
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
26.06.2026, 15:35
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
26.06.2026, 08:16
Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА
Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА
26.06.2026, 14:43
«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе
«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе
26.06.2026, 13:30
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове
26.06.2026, 17:27

Новости по теме:

26.06.2026
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы
26.06.2026
Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП
26.06.2026
Печенье с психотропами и конопля в UPS по почте: задержали жителя Высокого
26.06.2026
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
26.06.2026
Жителей Харьковщины учат основам управления БпЛА и военной топографии (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Присутствие личного состава РФ на поле боя уменьшилось — офицер о Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 11:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интенсивная работа украинских FPV не дает войскам российских оккупантов успешно наступать в Харьковской области. Как изменилось поле боя, рассказал военнослужащий бригады «Форпост»".