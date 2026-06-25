Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»

Позывной «Мучной» — украинский десантник и популярный военный блогер поделился информацией о происходящем у границы в Харьковской области.

«Харьковское направление: противник продолжает усиливать огневое давление по пограничной полосе! В районе Казачьей Лопани зафиксирована серия ударов ФАБами, часть которых пришлась по территории железнодорожного вокзала. Характер ударов свидетельствует о намерении врага не только давить на населенный пункт, но и уничтожать любые объекты, которые могут использоваться в качестве временных укрытий, мест накопления личного состава, боекомплекта или материальных ресурсов», — пишет «Мучной».

Также, по его данным, большое количество «прилетов» было в районе Новой Казачьей. Враг метит по позициям операторов БпЛА.

«Направление требует повышенного внимания и дополнительного усиления. Сохранение контроля за рубежом напрямую зависит от своевременного наращивания средств огневого поражения, противодействия вражеской разведке и укрепления оборонных позиций», — подчеркнул военный.

Отметим, в последнее время Генштаб ВСУ практически ежедневно информирует о российских атаках в районе Казачьей Лопани. Тот факт, что ситуация на этом направлении обострилась, подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Институт изучения войны информирует: геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям вблизи Казачьей Лопани после попытки инфильтрации ВС РФ.