Ж/д-станцию и центр поселка Казачья Лопань разрушили россияне на Харьковщине
В поселке Казачья Лопань, несмотря на ежедневные обстрелы, проживают более 350 человек, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Задоренко опубликовал в своем телеграмм-канале видео, снятое местными жителями. На нем хорошо видны последствия российских ударов по поселку: разрушенная железнодорожная станция и центр поселка.
«Несмотря на сверхсложные условия, без света, газа и почти без связи в Казачьей Лопане все еще проживает более 350 человек. Призываю всех казачан, которые увидят это видео, дважды подумать перед тем, как ехать садить овощи в этом году. Не забывайте, что территорию населенного пункта контролируют российские FPV-дроны, уничтожающие гражданских», — обратился к землякам начальник Дергачевской ГВА.
Видео: Вячеслав Задоренко
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, Козачья Лопань;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 19:41;