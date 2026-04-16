Ж/д-станцию ​​и центр поселка Казачья Лопань разрушили россияне на Харьковщине

В поселке Казачья Лопань, несмотря на ежедневные обстрелы, проживают более 350 человек, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Задоренко опубликовал в своем телеграмм-канале видео, снятое местными жителями. На нем хорошо видны последствия российских ударов по поселку: разрушенная железнодорожная станция и центр поселка.

«Несмотря на сверхсложные условия, без света, газа и почти без связи в Казачьей Лопане все еще проживает более 350 человек. Призываю всех казачан, которые увидят это видео, дважды подумать перед тем, как ехать садить овощи в этом году. Не забывайте, что территорию населенного пункта контролируют российские FPV-дроны, уничтожающие гражданских», — обратился к землякам начальник Дергачевской ГВА.

Видео: Вячеслав Задоренко

