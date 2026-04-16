Залізничну станцію й центр селища Козача Лопань на Харківщині зруйнувала РФ
У селищі Козача Лопань, попри щоденні обстріли, проживає понад 350 осіб, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Задоренко поширив у своєму телеграм-каналі відео, зняте місцевими мешканцями. На ньому добре видно наслідки російських ударів по селищу: зруйновану залізничну станцію та центр селища.
«Попри надскладні умови, без світла, газу і майже без зв’язку у Козачій Лопані все ще проживає понад 350 людей. Закликаю усіх козачан, які побачать це відео, двічі подумати перед тим, як збиратись їхати садити городину цього року. Не забувайте, що територія населеного пункту контролюється російськими FPV-дронами, які нищать цивільних», – звернувся до земляків начальник Дергачівської МВА.
Відео: Вячеслав Задоренко
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: В'ячеслав Задоренко, Козачья Лопань;
Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 19:41;