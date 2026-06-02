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19-річний впав з даху будинку в Харкові: чоловік загинув, подробиці від НПУ

Події 14:41   02.06.2026
Вікторія Яковенко
19-річний впав з даху будинку в Харкові: чоловік загинув, подробиці від НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановлюють обставини загибелі чоловіка в Київському районі міста.

Правоохоронці кажуть: 2 червня близько 10:50 отримали повідомлення від медиків про те, що з даху триповерхового житлового будинку впав чоловік, який виконував ремонтні роботи.

«За адресою негайно було направлено наряд поліції. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 19-річний чоловік. Інформацію зареєстровано в установленому порядку. Наразі триває перевірка всіх обставин події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначили у поліції.

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Нагадаємо, напередодні, 1 червня, у метро Харкова помер чоловік. Це сталося у переході на станції “Холодна гора”, повідомляли у телеграм-каналах близько 16:30. Як розповіла МГ «Об’єктив» речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська, зі слів очевидців, чоловік втратив свідомість. Перехожі викликали “швидку”, але він помер до приїзду медиків. На тілі померлого видимих ознак насильницької смерті немає.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 14:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області встановлюють обставини загибелі чоловіка в Київському районі міста.".