19-річний впав з даху будинку в Харкові: чоловік загинув, подробиці від НПУ

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановлюють обставини загибелі чоловіка в Київському районі міста.

Правоохоронці кажуть: 2 червня близько 10:50 отримали повідомлення від медиків про те, що з даху триповерхового житлового будинку впав чоловік, який виконував ремонтні роботи.

«За адресою негайно було направлено наряд поліції. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 19-річний чоловік. Інформацію зареєстровано в установленому порядку. Наразі триває перевірка всіх обставин події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначили у поліції.

Відео: Женя Зуб

Нагадаємо, напередодні, 1 червня, у метро Харкова помер чоловік. Це сталося у переході на станції “Холодна гора”, повідомляли у телеграм-каналах близько 16:30. Як розповіла МГ «Об’єктив» речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська, зі слів очевидців, чоловік втратив свідомість. Перехожі викликали “швидку”, але він помер до приїзду медиків. На тілі померлого видимих ознак насильницької смерті немає.