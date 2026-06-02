Гучне затримання в Чугуєві: нападник на пенсіонерку й копів у СІЗО – НПУ

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, пограбував літню жінку в Чугуєві та чинив збройний опір поліцейським.

В ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що фігуранту вручили підозру в розбої. Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці нагадують: 28 травня у місті Чугуїв було скоєно розбійний напад на 77-річну місцеву мешканку.

«Раніше неодноразово судимий чоловік, дочекався, поки літня жінка відчинить двері своєї квартири, після чого силоміць проштовхнув її всередину помешкання. Погрожуючи потерпілій ножем, який приставив до її горла, зловмисник наказав їй мовчати. Скориставшись безпорадним станом жінки, він зірвав із її шиї золотий ланцюжок з ладанкою, забрав сережки, мобільний телефон, грошові кошти та ключі від квартири», – додали у поліції.

Після цього підозрюваний втік. Копи його розшукали. Однак затримання пройшло неспокійно.

«Чоловік намагався втекти та чинив озброєний опір працівникам поліції. Правоохоронці оперативно припинили його протиправні дії. У фігуранта вилучили ніж і предмет, зовні схожий на пістолет, а також два газові балончики», – зазначили правоохоронці.