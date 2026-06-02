Громкое задержание в Чугуеве: нападающий на пенсионерку и копов в СИЗО – НПУ

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, ограбил пожилую женщину в Чугуеве и оказывал вооруженное сопротивление полицейским.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигуранту вручили подозрение в разбое. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители напоминают: 28 мая в Чугуеве было совершено разбойное нападение на 77-летнюю местную жительницу.

«Раньше неоднократно судимый мужчина дождался, пока пожилая женщина откроет дверь своей квартиры, после чего насильно протолкнул ее внутрь дома. Угрожая потерпевшей ножом, приставившим к ее горлу, злоумышленник приказал ей молчать. Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с ладанкой, забрал серьги, мобильный телефон, денежные средства и ключи от квартиры», — добавили в полиции.

После этого подозреваемый сбежал. Копы его разыскали. Однако задержание прошло неспокойно.

«Мужчина пытался сбежать и оказал сопротивление работникам полиции. Правоохранители оперативно пресекли его противоправные действия. У фигуранта изъяли нож и предмет, внешне похожий на пистолет, а также два газовых баллончика», — отметили правоохранители.