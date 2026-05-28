Задержание со стрельбой в Чугуеве: пострадали полицейские, что произошло 📷

В городе Чугуеве 28 мая правоохранители задержали вооруженного мужчину, который ограбил пожилую женщину, а затем с ножом напал на оперативников — трое из них получили телесные повреждения. Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие — нападавшему также понадобилась медицинская помощь.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, все началось с разбойного нападения на 76-летнюю местную жительницу. Злоумышленник силой затолкнул женщину в ее жилище, ударил кулаком в лицо и, угрожая ножом, забрал мобильный телефон, а также сорвал с шеи серьги и цепочку с ладанкой, после чего скрылся.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого по описанию примет. Однако при попытке задержания мужчина повел себя крайне агрессивно: он пытался сбежать, угрожал полицейским и распылил в их сторону газовый баллончик. В дальнейшем он попытался броситься на правоохранителей с ножом. Предупреждения об открытии огня и законные требования остановиться нападавший игнорировал.

«В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции», один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие с целью прекращения противоправных действий и задержания вооруженного правонарушителя», — отметили в ГУ Нацполиции.

После задержания фигуранту оказали доврачебную помощь и вызвали «скорую». На данный момент открыты уголовные производства по двум статьям УКУ: ч. 4 ст. 187 (разбой в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Следственные действия продолжаются.

На фото — пистолет нападавшего