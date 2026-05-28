Передавал «войсами» локации СОУ: подросток с Харьковщины мог работать на РФ 📹

Общество 12:36   28.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине задержали 16-летнего жителя Чугуевского района. Правоохранители считают, что он передавал врагу места дислокации украинских военнослужащих.

По данным Харьковской областной прокуратуры, парня завербовал представитель РФ через Telegram.

«Юноша получал координаты локаций, которые должен проверить, после чего передавал врагу сведения о пребывании личного состава Сил обороны Украины. Для связи и передачи информации использовал голосовые и видеосообщения», — выяснили правоохранители.

Установлено, что фигурант на мопеде объезжал территорию Чугуевского района, фотографировал и снимал на видео местоположение украинских военных и техники. Для конспирации он использовал кодовые слова и условные сигналы. В частности, одним из паролей для начала общения было слово «Аврора».

«Был завербован два месяца назад службами РФ. В течение этого времени выполнял их задачи. Сегодня получил задание поехать в село и сфотографировать военную технику, во время этой задачи, когда я передал видео, был задержан», – рассказал подросток.

Парню вручили подозрение в госизмене. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Видео: Харьковская областная прокуратура

  Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 12:36;

