СБУ: Харьковчанин помогал врагу «пробиться» в Купянск, пока прятался от ТЦК

Спикер управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула 26 февраля сообщил о разоблачении уклониста-корректировщика. Мужчину подозревают в госизмене.

В Службе безопасности считают, чт о задержанный харьковчанин работал на российскую военную разведку (ГРУ). Его информацию надеялись использовать для подготовки новых попыток оккупантов прорваться в Купянск.

«Агентурную задачу выполнял завербованный врагом 49-летний харьковчанин, скрывавшийся от мобилизации в доме своих родителей в Чугуевском районе. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал в Telegram-каналах способы побега в страну-агрессор. В одном из прокремлевских чатов на фигуранта вышел сотрудник гру и предложил ему сотрудничество в обмен на «эвакуацию», — проинформировал Абдула.

По версии следствия, дальше харьковчанин работал на врага. Он обходил прифронтовую местность и обозначал на картах геолокации позиций Сил обороны. А также фиксировал время и направления работы артиллерии ВСУ, чтобы выявить позиции артиллеристов.

«Собранные координаты потенциальных «целей» он накапливал на собственном смартфоне для подготовки агентурного отчета гру рф», — отметил спикер УСБУ.

У мужчины изъяли мобильный телефон, где сохранилась переписка с куратором. Ему отчитывался не только о вылетах, но и о «прилетах», а также времени отсутствия электричества.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО без права внести залог. Также Владислав Абдула заверил, что приняли комплексные меры, чтобы обезопасить позиции Сил обороны.