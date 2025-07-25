«Много людей разорвало. Надеюсь, это продолжится» — харьковчанина подозревают
42-летнего продавца детских колясок из Харькова задержала СБУ. Его подозревают в работе на ФСБ и помощи россиянам в наведении ударов ракетами и бомбами по городу.
Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула опубликовал часть переписки, которую обнаружили в телефоне подозреваемого. Исходя из нее, за результатами деятельности россиян мужчина наблюдал с балкона. И подбадривал оккупантов сообщениями типа: «Сегодня КАБы куда нужно».
Есть и более кровожадные текстовки: «Многих людей разорвало… очень надеюсь, что это продолжится».
«Основной задачей фигуранта был поиск и передача координат мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над прифронтовым городом. Таким образом, рашисты надеялись уничтожить противовоздушную оборону областного центра, чтобы максимально сосредоточиться на атаках по гражданской инфраструктуре харьковчан», — прокомментировал Абдула.
По его информации, к работе на ФСБ продавца приобщили, отметив его антиукраинские комментарии в соцсетях.
«Чтобы скорректировать удары рашистов, информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон собственной квартиры, расположенной в окрестностях города, откуда следил за работой ПВО. Находясь на «наблюдательном пункте», он обозначал координаты потенциальных целей на Google-картах и передавал их куратору через анонимные чаты», — описал события спикер УСБУ.
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Для поражения военных объектов россияне, по данным СБУ, планировали применить ракеты и «сверхтяжелые управляемые авиабомбы». Однако предполагаемого информатора своевременно разоблачили, а локации Сил обороны — обезопасили.
Харьковчанину сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Сейчас он в СИЗО и может провести за решеткой восемь лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, наводчик, новости Харькова, ракетний удар, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнего продавца детских колясок из Харькова задержала СБУ. Его подозревают в работе на ФСБ и помощи россиянам в наведении ударов ракетами и бомбами по городу".