«Много людей разорвало. Надеюсь, это продолжится» — харьковчанина подозревают

42-летнего продавца детских колясок из Харькова задержала СБУ. Его подозревают в работе на ФСБ и помощи россиянам в наведении ударов ракетами и бомбами по городу.

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула опубликовал часть переписки, которую обнаружили в телефоне подозреваемого. Исходя из нее, за результатами деятельности россиян мужчина наблюдал с балкона. И подбадривал оккупантов сообщениями типа: «Сегодня КАБы куда нужно».

Есть и более кровожадные текстовки: «Многих людей разорвало… очень надеюсь, что это продолжится».

«Основной задачей фигуранта был поиск и передача координат мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над прифронтовым городом. Таким образом, рашисты надеялись уничтожить противовоздушную оборону областного центра, чтобы максимально сосредоточиться на атаках по гражданской инфраструктуре харьковчан», — прокомментировал Абдула.

По его информации, к работе на ФСБ продавца приобщили, отметив его антиукраинские комментарии в соцсетях.

«Чтобы скорректировать удары рашистов, информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон собственной квартиры, расположенной в окрестностях города, откуда следил за работой ПВО. Находясь на «наблюдательном пункте», он обозначал координаты потенциальных целей на Google-картах и передавал их куратору через анонимные чаты», — описал события спикер УСБУ.

Для поражения военных объектов россияне, по данным СБУ, планировали применить ракеты и «сверхтяжелые управляемые авиабомбы». Однако предполагаемого информатора своевременно разоблачили, а локации Сил обороны — обезопасили.

Харьковчанину сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Сейчас он в СИЗО и может провести за решеткой восемь лет.