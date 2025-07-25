“Багато людей розірвало. Сподіваюся, це триватиме” – підозрюють харків’янина

42-річного продавця дитячих колясок із Харкова затримала СБУ. Його підозрюють у роботі на ФСБ та допомозі росіянам у наведенні ударів ракетами та бомбами по місту.

Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула опублікував частину листування, яке виявили в телефоні підозрюваного. Виходячи з нього, за результатами діяльності росіян чоловік спостерігав із балкона. І підбадьорював окупантів повідомленнями на кшталт: “Сьогодні КАБи куди треба”.

Є й кровожерливіші тексти: “Багато людей розірвало… дуже сподіваюся, що це продовжиться”.

“Основним заданням фігуранта був пошук і передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом. У такий спосіб рашисти сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитись на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян“, – прокоментував Абдула.

За його інформацією, до роботи на ФСБ продавця долучили, відзначивши його антиукраїнські коментарі в соцмережах.

“Щоб скоригувати удари рашистів інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО. Перебуваючи на “спостережному пункті”, він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати”, – описав події спікер УСБУ.

Для ураження військових об’єктів росіяни, за даними СБУ, планували застосувати ракети та “надважкі керовані авіабомби”. Однак ймовірного інформатора вчасно викрили, а локації Сил оборони убезпечили.

Харків’янину повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Зараз він у СІЗО, й може провести за ґратами вісім років.