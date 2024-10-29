Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ

Події 10:00   29.10.2024
Оксана Горун
За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ

СБУ заявила, що затримала ймовірного агента російської військової розвідки (ГРУ). 34-річний безробітний ризикував життям у руїнах рідного міста заради загарбників.

“Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ. Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину”, – заявив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За версією слідства, мешканець Вовчанська отримав від “наймачів” вказівки залишатися вдома, попри цілодобові обстріли, якими місто стирали з обличчя землі. Він проігнорував обов’язкову евакуацію цивільних.

Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ. Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ“, – зазначив Абдула.

Читайте також: Запропонували “близькі відносини”: ФСБ завербувала військову на Харківщині – СБУ

У СБУ стверджують, що отримані дані ворожий агент передавав російському куратору. А росіяни використали цю інформацію для ударів по Силах оборони. Підозрюваного затримали на території Чугуївського району, коли він, за словами Абдули, “вирішив “залягти на дно” та виїхав із міста до своєї матері”. У чоловіка вилучили мобільний телефон, де виявили докази його комунікації із ГРУ.

Чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Нині він у СІЗО без права внести заставу. Йому загрожує довічне.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Міськраду Харкова збирають на позачергову сесію: навіщо така терміновість
Міськраду Харкова збирають на позачергову сесію: навіщо така терміновість
29.10.2024, 10:15
ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини
ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини
29.10.2024, 10:13
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
28.10.2024, 21:40
За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ
За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ
29.10.2024, 10:00
“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому
“Він справді дуже постраждав”. Терехов про “приліт” по Держпрому
29.10.2024, 10:02
Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти
Розгром у приватному секторі Харкова: відео наслідків удару ФАБ-500 з висоти
29.10.2024, 09:49

Новини за темою:

11:26
ОТУВ «Харків»: пів сотні бомб і авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини
18:44
Двом росіянам, що катували сімейну пару з Вовчанська, повідомили про підозру
16:22
Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
11:17
Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога
17:01
ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку

Ви читали новину: «За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ заявила, що затримала ймовірного агента російської військової розвідки (ГРУ). 34-річний безробітний ризикував життям у руїнах рідного міста заради загарбників".