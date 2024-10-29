За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ
СБУ заявила, що затримала ймовірного агента російської військової розвідки (ГРУ). 34-річний безробітний ризикував життям у руїнах рідного міста заради загарбників.
“Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ. Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину”, – заявив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За версією слідства, мешканець Вовчанська отримав від “наймачів” вказівки залишатися вдома, попри цілодобові обстріли, якими місто стирали з обличчя землі. Він проігнорував обов’язкову евакуацію цивільних.
“Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ. Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ“, – зазначив Абдула.
Читайте також: Запропонували “близькі відносини”: ФСБ завербувала військову на Харківщині – СБУ
У СБУ стверджують, що отримані дані ворожий агент передавав російському куратору. А росіяни використали цю інформацію для ударів по Силах оборони. Підозрюваного затримали на території Чугуївського району, коли він, за словами Абдули, “вирішив “залягти на дно” та виїхав із міста до своєї матері”. У чоловіка вилучили мобільний телефон, де виявили докази його комунікації із ГРУ.
Чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Нині він у СІЗО без права внести заставу. Йому загрожує довічне.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, ГРУ, задержали, наводчик, новини Харкова, підозра, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ заявила, що затримала ймовірного агента російської військової розвідки (ГРУ). 34-річний безробітний ризикував життям у руїнах рідного міста заради загарбників".