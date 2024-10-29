За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ

СБУ заявила, що затримала ймовірного агента російської військової розвідки (ГРУ). 34-річний безробітний ризикував життям у руїнах рідного міста заради загарбників.

“Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ. Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину”, – заявив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За версією слідства, мешканець Вовчанська отримав від “наймачів” вказівки залишатися вдома, попри цілодобові обстріли, якими місто стирали з обличчя землі. Він проігнорував обов’язкову евакуацію цивільних.

“Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ. Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ“, – зазначив Абдула.

У СБУ стверджують, що отримані дані ворожий агент передавав російському куратору. А росіяни використали цю інформацію для ударів по Силах оборони. Підозрюваного затримали на території Чугуївського району, коли він, за словами Абдули, “вирішив “залягти на дно” та виїхав із міста до своєї матері”. У чоловіка вилучили мобільний телефон, де виявили докази його комунікації із ГРУ.

Чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Нині він у СІЗО без права внести заставу. Йому загрожує довічне.