По заданию ГРУ РФ житель Волчанска остался жить под обстрелами — СБУ

СБУ заявила, что задержала вероятного агента российской военной разведки (ГРУ). 34-летний безработный рисковал жизнью в руинах родного города ради захватчиков.

«Злоумышленник готовил координаты для вражеских ударов по Силам обороны, защищающим город Волчанск. Фигурантом оказался 34-летний местный безработный, которого представитель российской спецслужбы дистанционно завербовал в преддверии повторного наступления рашистов на Харьковщину», — заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По версии следствия, житель Волчанска получил от «нанимателей» указания оставаться дома, несмотря на круглосуточные обстрелы, которыми город стирали с лица земли. Он проигнорировал обязательную эвакуацию гражданских.

«Впоследствии под видом рядового жителя громады регулярно обходил местность, где скрыто фиксировал локации украинских войск. Больше всего врага интересовало расположение укрепрайонов, огневых позиций, ремонтных баз и складов с боеприпасами ВСУ», — отметил Абдула.

В СБУ утверждают, что полученные данные вражеский агент передавал российскому куратору. А россияне использовали эту информацию для ударов по Силам обороны. Подозреваемого задержали на территории Чугуевского района, когда он, по словам Абдулы, «решил «залечь на дно» и выехал из города к своей матери». У мужчины изъяли мобильный телефон, где обнаружили доказательства его коммуникации с ГРУ.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он в СИЗО без права внести залог. Ему грозит пожизненное.