Предложили «близкие отношения»: ФСБ завербовала военную на Харьковщине — СБУ
Правоохранители разоблачили в Харьковской области двух вероятных корректировщиков. По данным следствия, подозреваемые «сливали» позиции украинских воинов.
Одна из подозреваемых — 35-летняя контрактница-радиотелеграфистка воинской части, которая дислоцируется на Харьковщине, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Женщину завербовали через Telegram-каналы, где на нее вышел представитель ФСБ, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения. Она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации СОУ в Харькове и ближайших территориях», — выяснили правоохранители.
Еще один фигурант – блогер с Купянщины, по данным следствия, он администрировал Telegram-канал ФСБ.
«На вражеском интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении», — добавили в СБУ.
Во время обысков у обоих задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами, отметили в СБУ.
Двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас подозреваемые в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военная, отношения, подозрение, СБУ, СОУ, фигурант, фсб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харьковской области двух вероятных корректировщиков. По данным следствия, подозреваемые «сливали» позиции украинских воинов.".