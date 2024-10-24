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Предложили «близкие отношения»: ФСБ завербовала военную на Харьковщине — СБУ

Общество 16:53   24.10.2024
Виктория Яковенко
Предложили «близкие отношения»: ФСБ завербовала военную на Харьковщине — СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили в Харьковской области двух вероятных корректировщиков. По данным следствия, подозреваемые «сливали» позиции украинских воинов.

Одна из подозреваемых — 35-летняя контрактница-радиотелеграфистка воинской части, которая дислоцируется на Харьковщине, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Женщину завербовали через Telegram-каналы, где на нее вышел представитель ФСБ, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения. Она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации СОУ в Харькове и ближайших территориях», — выяснили правоохранители.

Еще один фигурант – блогер с Купянщины, по данным следствия, он администрировал Telegram-канал ФСБ.

«На вражеском интернет-ресурсе злоумышленник преподавал геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра. Кроме того, блогер призвал своих подписчиков приобщаться к распространению информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении», — добавили в СБУ.

Во время обысков у обоих задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами, отметили в СБУ.

Двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас подозреваемые в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харьковской области двух вероятных корректировщиков. По данным следствия, подозреваемые «сливали» позиции украинских воинов.".