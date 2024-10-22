Оккупанта, пытавшего жителей Харьковщины, заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

На Харьковщине российского захватчика признали виновным в нарушении законов войны и заочно приговорили к 10 годам заключения, сообщает пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, осужденный — Максим Янголенко, занимавший должность командира взвода 252-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ. В начале вторжения он входил в состав группировок, оккупировавших Изюмский район.

Установлено, что оккупант лично участвовал в карательных акциях и незаконных обысках домов изюмчан, применял к ним физическое и психологическое насилие.

«В начале мая 2022 года российский военный вместе с 8 своими подчиненными ночью ворвался в дом местного жителя в Изюме. Янголенко требовал от мужчины признаться в якобы корректировке огня украинской армии или «сдать» тех, кто это делает. Не получив желаемую информацию, рашист начал избивать украинца прикладом автомата с такой силой, что на оружии передернулся затвор. После этого он имитировал казнь потерпевшего, производя выстрелы из автомата у его головы», — рассказали в СБУ.

На следующий день оккупант снова ворвался со своими подчиненными в дом этого изюмчанина и жестоко избил его пистолетом по голове и ногами по животу. После этого россияне незаконно обыскали дом мужчины и ограбили его, добавили правоохранители.

Согласно приговору суда, российский военный должен также уплатить потерпевшему моральный ущерб в сумме 1 млн грн.