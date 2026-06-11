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Плоскогубцами пытал котенка и видео отправил волонтеру: НПУ открыла дело

Происшествия 12:37   11.06.2026
Виктория Яковенко
Плоскогубцами пытал котенка и видео отправил волонтеру: НПУ открыла дело Фото: Нацполиция

В ГУ Нацполиции в Харьковской области устанавливают фигуранта, который с помощью плоскогубцев издевался над котенком и отправил это видео волонтеру. Животное погибло.

Правоохранители говорят: об инциденте сообщила женщина в конце мая.

«По информации заявительницы, на ее личную учетную запись в мессенджере поступило видеосообщение, на котором зафиксировано жестокое обращение с животным. На видео неизвестный удерживает котенка и с помощью плоскогубцев наносит ему повреждения, причиняя животному сильную физическую боль. В результате полученных травм котенок погиб”, — отметили в полиции.

Руководитель Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей странице в Facebook отметила, что помогла волонтеру, получившей это видео, написать заявление в полицию.

«Не публикую видео. Потому что это не просто «шок-контент». Это настолько жестокий акт садизма, что его трудно выдержать даже взрослому человеку со стойкой психикой. Это не просто неадекват. Человек, который получает удовольствие от криков живого существа, ломая ему череп пассатижами, а потом еще и целенаправленно травмирует таким видео других людей, это особенно опасный маньяк”, — написала Суркова.

котенка пытали в Харькове
Фото: Марина Суркова

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лицо, причастное к совершению правонарушения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области устанавливают фигуранта, который с помощью плоскогубцев издевался над котенком и отправил это видео волонтеру. Животное погибло.".