Плоскогубцями катував кошеня і відео відправив волонтерці: НПУ відкрила справу

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановлюють фігуранта, який за допомогою плоскогубців знущався з кошеняти й відправив це відео волонтерці. Тварина загинула.

Правоохоронці кажуть: про інцидент повідомила жінка наприкінці травня.

“За інформацією заявниці, на її особистий обліковий запис у месенджері надійшло відеоповідомлення, на якому зафіксовано жорстоке поводження з твариною. На відео невстановлена особа утримує кошеня та за допомогою плоскогубців завдає йому ушкоджень, спричиняючи тварині сильний фізичний біль. Внаслідок отриманих травм кошеня загинуло”, – зазначили у поліції.

Керівниця Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова на своїй сторінці у мережі “Фейсбук” зазначила, що допомогла волонтерці, яка отримала це відео, написати заяву до поліції.

“Не публікую відео. Тому що це не просто “шок-контент”. Це настільки жорстокий акт садизму, що його важко витримати навіть дорослій людині зі стійкою психікою. Це не просто неадекват. Особа, яка отримує задоволення від криків живої істоти, ламаючи їй череп пасатіжами, а потім ще й цілеспрямовано травмує таким відео інших людей, — це особливо небезпечний маніяк”, – написала Суркова.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу, причетну до вчинення правопорушення.